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Американские химики создали деревянный нож, который острее стального

Американские химики создали деревянный нож, который острее стального Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож.
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7 ноября 2021 г. 11:01
Американские химики создали деревянный нож, который острее стального

Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож.

Как передает Report, об этом сообщает научный портал eurekalert.org.

В статье говорится, что специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. От хрупкости органический материал избавили прессованием при высокой температуре. Чтобы придать древесине долговечность - прежде всего защитить от попадания воды, - ее пропитали минеральным маслом.

Из нового материала испытатели изготовили столовый нож, который, по их словам, острее и прочнее обычных приборов из пищевой стали.

Ранее ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M заявили, что причина уникального звучания скрипок, созданных итальянским мастером Антонио Страдивари, заключается в особой химической обработке их деревянных корпусов.

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