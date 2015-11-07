​Американские атеисты заявили о своей вере в Бога

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Социологи представили новые данные об американских атеистах, число которых резко выросло за последние годы. В частности, ученые обнаружили, что восемь процентов атеистов США верят в Бога.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Исследовательского центра Пью.

Социолог Майкл Липка обобщил данные «Исследования религиозного ландшафта США», проведенного в 2014 году, и представил их в статье «Семь фактов об атеистах». За последние несколько лет количество американцев, называющих себя атеистами, выросло вдвое — хотя они все равно составляют всего 3,1 процента от населения страны. Такой рост может быть связан с более терпимой обстановкой в стране, которая позволяет открыто заявлять о своих религиозных взглядах.

Большинство атеистов — это молодые мужчины: к сильному полу принадлежат около 68 процентов опрошенных атеистов, а средний возраст их составил 34 года.

Кроме того, атеисты чаще бывают белыми и имеют высшее образование. По своим политическим взглядам они близки демократам: они поддерживают однополые браки, легализацию абортов и государственную помощь малоимущим.

К удивлению ученых, восемь процентов атеистов заявили о том, что верят в Бога. Это означает, что атеизм для американцев означает самые различные верования и позиции: например, атеистами могут называть себя агностики (люди, не считающие возможным определиться в существовании Бога).

При этом Липка также отмечает, что многие люди, отнесшие себя к представителям той или иной религии, заявили о неверии в Бога. Наконец, лишь 35 процентов атеистов публично заявляют о своих религиозных воззрениях. Наука является основным моральным руководством для 32 процентов опрошенных, практический опыт и здравый смысл — для 44 процентов. Лишь один процент атеистов черпает представление о добре и зле из религиозных источников.