​Американская компания планирует снаряжать экспедиции на Луну

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Частная американская компания Moon Express планирует снаряжать экспедиции на Луну с себестоимостью менее 10 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News один из основателей и председатель правления этой фирмы Навин Джайн.

"Ранее полеты на Луну обходились в миллиарды долларов, а сейчас стоимость нашей экспедиции на естественный спутник Земли будет менее 10 млн долларов США", - заявил он.

По его словам, общая стоимость подготовки и осуществления прилунения первого аппарата компании будет менее 50 млн долларов США.

Ранее Moon Express получила разрешение правительства США на отправку экспедиции на Луну в 2017 году.