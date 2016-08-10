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    ​Американская компания планирует снаряжать экспедиции на Луну

    Стоимость экспедиции составит менее 10 млн долларов США

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Частная американская компания Moon Express планирует снаряжать экспедиции на Луну с себестоимостью менее 10 млн долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News один из основателей и председатель правления этой фирмы Навин Джайн.

    "Ранее полеты на Луну обходились в миллиарды долларов, а сейчас стоимость нашей экспедиции на естественный спутник Земли будет менее 10 млн долларов США", - заявил он.

    По его словам, общая стоимость подготовки и осуществления прилунения первого аппарата компании будет менее 50 млн долларов США.

    Ранее Moon Express получила разрешение правительства США на отправку экспедиции на Луну в 2017 году.

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