Американке выставили счет за электричество на 284 млрд долларов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Американке, проживающей в штате Пенсильвания, выставили счет за электричество на 284 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, по словам 58-летней Эри Марии Хоромански, ее глаза чуть не вылезли из орбит.

Женщина и ее сын немедленно отправились выяснять отношения с поставщиком электроэнергии, поскольку согласно квитанции они должны были выплатить всю сумму к концу октября 2018 года.

Как оказалось, в компании допустили ошибку, которая едва не довела женщину до инфаркта.