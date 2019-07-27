Американка установила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро в возрасте 89 лет

Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в возрасте 89 лет.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение, - приводит слова американки телекомпания. - У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать". Как рассказала женщина, она переживала, что из-за этого не сможет достичь вершины, однако в итоге ее опасения оказались напрасны.

Теперь Лоримор официально числится самым пожилым человеком в мире, сумевшим покорить Килиманджаро. Как отмечает ABC, восхождение и спуск заняли у американки в общей сложности девять дней.