Американка получила ответ на брошенное в океан послание в бутылке - ВИДЕО - ФОТО

Жительнице США Холли Романек пришел ответ на письмо, которое она запечатала в бутылку и бросила в Атлантический океан.

Как передает Report, oб этом пишет Northjersey.com.

По данным портала, девушка из города Сэнди-Хук (штат Нью-Джерси) вместе с семьей решила отправить сообщение в пустой бутылке из-под холодного кофе.

«Если вы найдете это, мы надеемся, что у вас будет хороший день. Если хотите, пожалуйста, напишите мне», - говорилось в письме, где также указывался адрес электронной почты.

Спустя два месяца Холли получила e-mail, в котором говорилось об обнаружении послания. Автором находки стал мужчина с острова Ньюфаундленд (Канада).

Таким образом письмо в бутылке преодолело порядка 18,8 тыс. км. Портал отмечает, что послание попало в Гольфстрим, который и донес его до Канады.