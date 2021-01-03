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Американец вломился в дом бывшего начальника из-за отказа принять дружбу в Facebook

Американец вломился в дом бывшего начальника из-за отказа принять дружбу в Facebook Американец выбил дверь в доме бывшего начальника из-за отказа дружить в соцсети
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3 января 2021 г. 11:55
Американец вломился в дом бывшего начальника из-за отказа принять дружбу в Facebook

Американец выбил дверь в доме бывшего начальника из-за отказа дружить в соцсети.

Как передает Report со ссылкой на издание Williston Herald, житель Северной Дакоты Калеб Бурчик стал отправлять назойливые предложения о дружбе в Facebook своему экс-боссу 24 декабря. Не получив ответа, 29-летний мужчина принялся угрожать бывшему работодателю. В частности, Бурчик написал ему о намерениях убить его, если тот не примет запрос о дружбе.

Через два дня Бурчик продолжил слать угрозы, после чего, по предварительной версии, выбил дверь дома экс-босса. В результате мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания по его делу пройдут 27 января.

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