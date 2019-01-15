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    Американец вернул владелице потерянную сумку с $10 тыс.

    Житель Нью-Йорка Ричард Таверна обнаружил в вагоне поезда сумку Chanel с 10 тысячами долларов внутри и отнес её в полицию

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Житель Нью-Йорка Ричард Таверна обнаружил в вагоне поезда сумку Chanel с 10 тысячами долларов внутри и отнес её в полицию, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ,

    Через несколько недель ему позвонили правоохранители и предложили встретится с владелицей сумки. Ей оказалась уроженка Казахстана Айя Тулемаганбетова, которая работает в американской фирме. По словам женщины, она везла наличные, поскольку хотела купить в Казахстане подарки, а в стране часто нельзя расплатиться картой.

    Владелица денег подарила порядочному мужчине фигурку «Золотого человека», который является в Казахстане талисманом и приносит удачу.

    «Я совершенно уверен, что большинство сделало бы так же», – пояснил свой поступок мужчина.

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