Американец вернул владелице потерянную сумку с $10 тыс.

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Житель Нью-Йорка Ричард Таверна обнаружил в вагоне поезда сумку Chanel с 10 тысячами долларов внутри и отнес её в полицию, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ,

Через несколько недель ему позвонили правоохранители и предложили встретится с владелицей сумки. Ей оказалась уроженка Казахстана Айя Тулемаганбетова, которая работает в американской фирме. По словам женщины, она везла наличные, поскольку хотела купить в Казахстане подарки, а в стране часто нельзя расплатиться картой.

Владелица денег подарила порядочному мужчине фигурку «Золотого человека», который является в Казахстане талисманом и приносит удачу.

«Я совершенно уверен, что большинство сделало бы так же», – пояснил свой поступок мужчина.