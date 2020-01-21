Американец обнаружил 43 тыс. долларов в подержанном диване - ФОТО

Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News, мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.

По словам Кирби, ему было неудобно сидеть на диване, поэтому его дочь решила проверить, что находится внутри подушек. Когда она расстегнула молнии, то обнаружила спрятанные внутри долларовые купюры.

«Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю», — сказал мужчина.

После находки американец решил обратиться к юристу, чтобы уточнить, имеет ли он право оставить себе найденный клад. Юрист ответил, что деньги теперь по праву принадлежат Кирби.

Тем не менее купивший диван обратился в магазин с целью найти предыдущих владельцев мебели. Позже выяснилось, им диван достался в наследство от умершего дедушки. Кирби отдал им деньги, несмотря на то что изначально хотел починить крышу своего дома.