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Американцам предложат есть питонов

Американцам предложат есть питонов Жителям американского штата Флорида предложат включить в рацион мясо питонов
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21 декабря 2020 г. 08:21
Американцам предложат есть питонов

Жителям американского штата Флорида предложат включить в рацион мясо питонов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, таким образом местные власти хотят проконтролировать популяцию змей в регионе.

Питоны начали активно размножаться на юге штата в национальном парке Эверглейдс. Их популяция так разрослась, что стала угрожать другим видам животных.

Теперь ученые проводят исследования, чтобы установить уровень ртути в мясе змей. Если обнаружится, что оно безопасно, специалисты разработают рекомендации по употреблению в пищу питонов для жителей южной Флориды.

Пока что специальная комиссия по охране рыбных ресурсов и диких животных призывает местных жителей уничтожать змей и сообщать местным ведомствам про обнаружение питонов.

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