Американца осудили за женитьбу на собственной дочери

Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью.

Как передает Report, об этом сообщает издание Omaha World-Herald.

Осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер. В суде девушка сообщила, что около трех лет назад она попросила мать познакомить ее с биологическим отцом и та свела ее с Филдгроувом.

Несколько лет спустя у них завязались "романтические отношения" - оба фигуранта признали это в суде - а в октябре прошлого года они заключили официальный брак, отмечает издание.

Тест на ДНК доказал, что Филдгроув – отец Кершнер. Сам мужчина заявил, что не считал ее дочерью, поскольку его имя отсутствовало в свидетельстве о рождении девушки.