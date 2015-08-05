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    ​Алжирец подал в суд на жену, увидев ее без макияжа

    На следующее утро после свадьбы алжирец проснулся и увидел естественное лицо супруги

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Житель Алжира подал на жену в суд после того, как впервые увидел ее без макияжа, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Имена пары газета не приводит.

    Утверждается, что на следующее утро после свадьбы алжирец проснулся и увидел "естественное лицо" супруги. По имеющимся данным, мужчина был шокирован и не поверил, что перед ним именно та женщина, на которой он женился накануне.

    Теперь супруг якобы подает иск против жены за "мошенничество" и причиненные "психологические страдания". Кроме того, алжирец требует компенсацию в 20 тыс. долларов.

    "Он сказал, что до свадьбы она казалась очень красивой и привлекательной", – рассказал источник местной прессе. По его словам, когда после свадьбы мужчина увидел жену без косметики, то испугался и решил, что это вор.

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