​Алжирец подал в суд на жену, увидев ее без макияжа

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Житель Алжира подал на жену в суд после того, как впервые увидел ее без макияжа, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Имена пары газета не приводит.

Утверждается, что на следующее утро после свадьбы алжирец проснулся и увидел "естественное лицо" супруги. По имеющимся данным, мужчина был шокирован и не поверил, что перед ним именно та женщина, на которой он женился накануне.

Теперь супруг якобы подает иск против жены за "мошенничество" и причиненные "психологические страдания". Кроме того, алжирец требует компенсацию в 20 тыс. долларов.

"Он сказал, что до свадьбы она казалась очень красивой и привлекательной", – рассказал источник местной прессе. По его словам, когда после свадьбы мужчина увидел жену без косметики, то испугался и решил, что это вор.