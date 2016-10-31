 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Алмазный король Индии подарил своим лучшим сотрудникам 1260 автомобилей и квартиры

    Фирма Hare Krishna Exports потратила на ценные подарки 7 млн. долларов

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Алмазный король Индии Савджибхай Дхолакиа подарил своим лучшим сотрудникам 1260 автомобилей.

    Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, мало того, в честь главного индийского праздника Дивали, который отмечается в эти выходные (символизирует победу добра над злом, подъём из духовной тьмы), господин Дхолакиа подарил своим подчиненным еще 400 квартир и массу всевозможных драгоценных украшений.

    Награды вручаются в знак признания выдающейся производительности и самоотверженной работы сотрудников, которая была проявлена в последние пять лет.

    Всего ценные подарки получили 5500 сотрудников, на что фирма Hare Krishna Exports потратила 7 млн. долларов. 

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi