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    ​Акварель Гитлера продана на аукционе за 100 тыс. евро

    14 акварелей и рисунков, предполагаемым автором которых является Адольф Гитлер, проданы с молотка нюрнбергского аукционного дома

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Четырнадцать акварелей и рисунков, предполагаемым автором которых является Адольф Гитлер, проданы в субботу "с молотка" нюрнбергского аукционного дома AuktionshausWeidler, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Акварель с замком продана в Азию. "Цветочный натюрморт" купили за 73 тыс. евро, покупатель - тоже из Азии. В общей сложности на 14 лотов претендовало шесть покупателей", - заявила представитель AuktionshausWeidler Катрин Вайдлер.

    Все проданные на аукционе картины датируются периодом от 1904 до 1922 года. В общей сложности все 14 лотов были проданы за 440 тысяч долларов (391 тыс. евро). 

    Самой дорогой акварелью стало изображение замка Нойшванштайн в Баварии - его купили за 100 тысяч евро. Акварель выполнена, как следует из подписи, к восьмидесятилетию господина Отто фон Штайнбайса - тайного коммерции советника. 

    Имена покупателей не называются. 

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