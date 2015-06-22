​Акварель Гитлера продана на аукционе за 100 тыс. евро

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Четырнадцать акварелей и рисунков, предполагаемым автором которых является Адольф Гитлер, проданы в субботу "с молотка" нюрнбергского аукционного дома AuktionshausWeidler, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Акварель с замком продана в Азию. "Цветочный натюрморт" купили за 73 тыс. евро, покупатель - тоже из Азии. В общей сложности на 14 лотов претендовало шесть покупателей", - заявила представитель AuktionshausWeidler Катрин Вайдлер.

Все проданные на аукционе картины датируются периодом от 1904 до 1922 года. В общей сложности все 14 лотов были проданы за 440 тысяч долларов (391 тыс. евро).

Самой дорогой акварелью стало изображение замка Нойшванштайн в Баварии - его купили за 100 тысяч евро. Акварель выполнена, как следует из подписи, к восьмидесятилетию господина Отто фон Штайнбайса - тайного коммерции советника.

Имена покупателей не называются.