Актрису Джейн Фонду арестовали во время митинга в Вашингтоне - ВИДЕО

Американская актриса Джейн Фонда была арестована в Вашингтоне во время митинга об изменении климата. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что полицейские задержали 16 протестующих около Капитолия, которые участвовали в незаконном протесте из-за изменения климата.

Фонда митинговала вместе с группой Oil Change International.

На своем сайте актриса заявила, что будет выходить на акции каждую пятницу "вдохновленная невероятным движением, которое создала наша молодежь".

"Я больше не могу стоять в стороне и позволить должностным лицам игнорировать, и тем более расширять возможности отраслей, которые разрушают нашу планету с целью получения прибыли. Мы не можем продолжать отстаивать это", — написала она на сайте.