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Актриса из "Унесенных ветром" скончались в возрасте 104 лет

Актриса из "Унесенных ветром" скончались в возрасте 104 лет Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет
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26 июля 2020 г. 20:55
Актриса из Унесенных ветром скончались в возрасте 104 лет

Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет.

Как передает Report со ссылкой на интернет-издание Deadline, актриса умерла во сне в своем доме в Париже.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии "Оскар" (за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды "Золотой глобус".

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