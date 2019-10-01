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Актера Тома Круза заметили в метро Киева - ВИДЕО

​Актера Тома Круза заметили в метро Киева

В киевском метро был замечен легендарный голливудский актер Том Круз, который посетил стацию "Золотые ворота", где его сфотографировали изумленные жители столицы, передает Report со ссылкой на "Strana.ua".

57-летний актер был на станции "Золотые ворота" в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали. Но нескольким счастливчикам все же удалось.

Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.

Позже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды. 

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