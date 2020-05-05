​Airbus установит датчики запаха для обнаружения взрывчатки по запаху

Airbus планирует установить в аэропортах датчики, похожие на медуз, которые имитируют способность собак, обнаруживающих бомбы, обнаруживать опасные химические вещества и взрывчатые вещества, используя технологию «изменения игры», созданную из живых биологических клеток, которые могут «пахнуть» молекулярными соединениями.

Как cообщает Report, в сотрудничестве с Koniku , начинающим нейротехом в районе залива северной Калифорнии, европейский производитель самолетов заявил, что позднее в этом году он разместит несколько устройств обнаружения запаха в отдельных туннелях для проверки аэропортов, которые могут пахнуть опасными материалами.

Позже, возможно, удастся выявить такие заболевания, как новый коронавирус.

"Технология обеспечивает очень быстрое время отклика - до 10 секунд в наилучших условиях", - заявил Financial Times Жюльен Тузо, глава отдела безопасности продуктов для Америки в Airbus.

"При таком уровне зрелости это невероятный результат и, надеюсь, со временем он улучшится". Машины, которые видят, слышат, касаются, двигаются и даже думают, являются обычными, но способность понимать запах, как известно, трудна. Попытки создать «камеры запаха», чтобы улавливать запахи и хранить их для воспроизведения, не приблизились к человеческому уровню.

“Мы разработали технологию, которая способна обнаружить запах - он дышит воздухом и говорит вам, что находится в воздухе. Мы берем биологические клетки, или клетки Hek, или астроциты - клетки мозга - и генетически модифицируем их, чтобы иметь обонятельные рецепторы”

"Мы разработали технологию, которая способна обнаруживать запахи - она дышит воздухом и по существу говорит вам, что находится в воздухе. То, что мы делаем, мы берем биологические клетки, либо клетки Hek, либо астроциты - клетки мозга, - и мы генетически модифицируем их чтобы иметь обонятельные рецепторы".