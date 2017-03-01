Адриано Челентано заявил, что ему и его жене угрожает опасность

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Итальянский актер, 79-летний певец Адриано Челентано заявил, что в последние время неизвестные следят за ним и даже проникают в его дом.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ansa.

По его словам, в его дом в коммуне Гальбьяте уже на протяжении нескольких дней проникают шестеро злоумышленников. Кроме того, актер пожаловался и на слежку со стороны неизвестного.

«Плохие парни пытаются подобраться ко мне и Клаудии (супруга Челентано — Report), следя за нашими передвижениями. Мы сообщаем о ряде этих серьезных эпизодов, поскольку, если случится что-то, они могут стать предысторией», — рассказал Челентано.

Актер обратился в полицию в связи с этим и предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.