 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Адриано Челентано заявил, что ему и его жене угрожает опасность

    Актер обратился в полицию в связи с этим и предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Итальянский актер, 79-летний певец Адриано Челентано заявил, что в последние время неизвестные следят за ним и даже проникают в его дом.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ansa.

    По его словам, в его дом в коммуне Гальбьяте уже на протяжении нескольких дней проникают шестеро злоумышленников. Кроме того, актер пожаловался и на слежку со стороны неизвестного.

    «Плохие парни пытаются подобраться ко мне и Клаудии (супруга Челентано — Report), следя за нашими передвижениями. Мы сообщаем о ряде этих серьезных эпизодов, поскольку, если случится что-то, они могут стать предысторией», — рассказал Челентано.

    Актер обратился в полицию в связи с этим и предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi