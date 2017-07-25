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    В Москве у пенсионерки украдены 50 млрд зимбабвийских долларов

    Также вор унес коллекционные азербайджанские манаты

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже из дома пенсионерки коллекционной иностранной валюты на общую сумму 140 тыс. рублей, включая монеты из Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую Правду", вор, уроженец Абхазии, влез в квартиру через окно и утащил ювелирные украшения, банковскую карту и иностранную наличность.

    В результате, были украдены порядка сотни долларов США, азербайджанские манаты и монеты, а также 50 млрд вышедших из оборота зимбабвийских долларов.

    За кражу ему грозит 6 лет тюрьмы.

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