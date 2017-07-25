В Москве у пенсионерки украдены 50 млрд зимбабвийских долларов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже из дома пенсионерки коллекционной иностранной валюты на общую сумму 140 тыс. рублей, включая монеты из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую Правду", вор, уроженец Абхазии, влез в квартиру через окно и утащил ювелирные украшения, банковскую карту и иностранную наличность.

В результате, были украдены порядка сотни долларов США, азербайджанские манаты и монеты, а также 50 млрд вышедших из оборота зимбабвийских долларов.

За кражу ему грозит 6 лет тюрьмы.