ABBA выпустит пять новых песен

В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен.

В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен.

Как передает Report, об этом пишет издание The Independent, ссылаясь на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса.

Как рассказал Ульвеус, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в 2020 году, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы. Как сообщалось, величайшей песней в истории международного песенного конкурса «Евровидение» была признана песня ABBA Waterloo.