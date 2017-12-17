9 самых странных привычек Дональда Трампа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Газета The Independent опубликовала список из девяти самых странных привычек президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, по информации издания, Трамп очень ревностно относится к пультам от телевизоров в Белом доме — их не может трогать никто, кроме него самого и сотрудников техподдержки.

Также отмечается, что Трамп много внимания уделяет гигиене. Он очень часто моет руки, так как боится подхватить какую-либо инфекцию.

Газета также отметила пищевые пристрастия Трампа — как утверждает издание, он сильно любит фастфуд и может выпить за день до 12 банок диетической колы.

Еще одна странная привычка президента США касается его резиденции — отмечается, что Трамп очень любит показывать гостям ванные Белого дома.

Помимо прочего, журналисты заметили, что президент США очень любит переставлять объекты. Будь это деньги, кусочки бумаги или напитки, он всегда должен их передвинуть с одного места на другое.

Помимо прочего, президента США раздражает, если он подолгу не находит свое имя в заголовках газет или таблоидов. Газета «Нью-Йорк таймс» как-то сообщала, что когда его нет в заголовках, это вызывает серьезные причины беспокойства. Один из бывших советников признался, что Трамп чувствует себя не в своей тарелке, если он не попадает в заголовки или главные выпуски крупных СМИ.

И еще одна странность американского лидера заключается в форме его прически. "В настоящее время Трамп имеет самую известную стрижку на планете и ему нравится держать ее в чистоте и неповрежденной", - пишут журналисты газеты, добавив, что во время митинга в 2016 году он пожаловался на снижение качества лаков для волос.

Журналисты также обратили внимание на то, что Трамп очень мало времени уделяет сну. "Работа президента очень трудоемкая, и несмотря на это Трамп спит всего 3-4 часа. Поговаривают, что однажды он спал всего 6 часов после 16-часового рабочего дня", - говорится в статье The Independent.