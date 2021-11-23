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87-летний житель Баку вступил в брак

87-летний житель Баку вступил в брак 14:58 Пожилой гражданин, которому оказываются социальные услуги на дому Бакинским центром DOST №1, создал семью.
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23 ноября 2021 г. 15:25
87-летний житель Баку вступил в брак

Пожилой гражданин, которому оказываются социальные услуги на дому Бакинским центром DOST №1, создал семью.

Как сообщает Report, 87-летний Надир Гусейнов сегодня вступил в брак с 78-летней Масумой Дадашовой.

Сотрудники Бакинского центра DOST № 1 поздравили пожилых граждан и вручили им подарки. Брак был зарегистрирован в центре ASAN Xidmət № 3.

Отметим, что социальные работники бакинского Центра DOST № 1 оказывают жителю Сабаильского района Надиру Гусейнову помощь по приготовлению пищи, приобретению необходимых продуктов питания и других товаров, покупке лекарств в аптеке по назначению врача, оплате коммунальных расходов и другие услуги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 87 yaşlı kişi və 78 yaşlı qadın ailə qurub

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