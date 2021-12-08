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40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса

40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса 40 верблюдов в Саудовской Аравии не допустили к участию в конкурсе красоты из-за ботокса, вколотого в губы животных.
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8 декабря 2021 г. 20:43
40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса

40 верблюдов в Саудовской Аравии не допустили к участию в конкурсе красоты из-за ботокса.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, сотни тысяч саудовцев ежегодно посещают королевский фестиваль верблюдов, в программу которого входят скачки и конкурс красоты. Однако в этом году члены жюри обнаружили, что некоторые владельцы животных сделали им уколы ботокса, чтобы увеличить губы, а также "подтяжку лица" и уколы для увеличения мышечной массы.

В результате расследования было выявлено 40 верблюдов с ботоксом - их сняли с участия в конкурсе. Позже было объявлено, что владельцы также понесут наказание за попытку обмана.

Заводчики верблюдов соревнуются за главный приз, который составляет 64 млн долларов США.

Разведение верблюдов в Саудовской Аравии - это отрасль, в котором крутятся миллионы долларов. Поэтому власти страны считают, что действия нечистых на руку заводчиков могут нанести ущерб их репутации.

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