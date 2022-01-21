О нас
Report Georgia
Аудио новости

19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку

19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку 19-летняя летчица Зара Рутерфорд британско-бельгийского гражданства стала самой молодой девушкой, облетевшей в одиночку весь мир
Это интересно
21 января 2022 г. 09:58
19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку

19-летняя летчица Зара Рутерфорд стала самой молодой девушкой, облетевшей в одиночку весь мир.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, завершив путешествие по 41 стране, она побила два мировых рекорда Гиннесса.

Рутерфорд не только побила рекорд 30-лейтней американки Шаесты Вайз, совершившей кругосветное путешествие без сопровождения в 2017 году, но и стала первой женщины, совершившей кругосветное путешествие на микролегком самолете. Помимо этого, она также является первой бельгийкой, совершившей кругосветное путешествие в одиночку.

При этом, в ходе полета она сталкивалась с рядом трудностей среди которых были задержки как на Аляске, так и в России из-за "проблем с визой и погодой", что отодвинуло ее график на восемь недель назад; вынужденная посадка в Реддинге, штат Калифорния, из-за плохой видимости в результате лесных пожаров; отказ в разрешении на полет над Китаем.

"Я бы сказала, что самым трудным определенно был полет над Сибирью - было очень холодно. На земле было минус 35 градусов по Цельсию", - рассказала она во время пресс-конференции в четверг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 19-year-old Zara Rutherford becomes youngest woman to fly the world solo

Экслюзивные новости

Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
19 января 2022 г. 09:47
Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi