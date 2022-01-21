19-летняя девушка стала самой молодой летчицей, облетевшей мир в одиночку

19-летняя летчица Зара Рутерфорд британско-бельгийского гражданства стала самой молодой девушкой, облетевшей в одиночку весь мир

19-летняя летчица Зара Рутерфорд стала самой молодой девушкой, облетевшей в одиночку весь мир.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, завершив путешествие по 41 стране, она побила два мировых рекорда Гиннесса.

Рутерфорд не только побила рекорд 30-лейтней американки Шаесты Вайз, совершившей кругосветное путешествие без сопровождения в 2017 году, но и стала первой женщины, совершившей кругосветное путешествие на микролегком самолете. Помимо этого, она также является первой бельгийкой, совершившей кругосветное путешествие в одиночку.

При этом, в ходе полета она сталкивалась с рядом трудностей среди которых были задержки как на Аляске, так и в России из-за "проблем с визой и погодой", что отодвинуло ее график на восемь недель назад; вынужденная посадка в Реддинге, штат Калифорния, из-за плохой видимости в результате лесных пожаров; отказ в разрешении на полет над Китаем.

"Я бы сказала, что самым трудным определенно был полет над Сибирью - было очень холодно. На земле было минус 35 градусов по Цельсию", - рассказала она во время пресс-конференции в четверг.