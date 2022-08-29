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11-летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ

11-летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ 11-летний школьник из Великобритании превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.
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29 августа 2022 г. 13:45
11-летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ

11-летний школьник из Великобритании превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Результат теста Кевина Суини составил 162 балла. Отец мальчика рассказал, что гордится своим сыном и считает его умнейшим ребенком в мире.

"Другие дети в тот день не сдавали тест на IQ, были только взрослые", — добавил он.

Кроме того, мужчина надеется, что это достижение поднимет самооценку Кевина, чтобы он стал более решительным. Хотя высокие показатели сына не стали сюрпризом для родителей — в шесть лет Суини знал наизусть таблицу Менделеева.

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Версия на английском языке 11-year-old from UK beats Albert Einstein, Stephen Hawking's IQ score

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