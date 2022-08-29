11-летний британец превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ

11-летний школьник из Великобритании превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

11-летний школьник из Великобритании превзошел Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню IQ, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Результат теста Кевина Суини составил 162 балла. Отец мальчика рассказал, что гордится своим сыном и считает его умнейшим ребенком в мире.

"Другие дети в тот день не сдавали тест на IQ, были только взрослые", — добавил он.

Кроме того, мужчина надеется, что это достижение поднимет самооценку Кевина, чтобы он стал более решительным. Хотя высокие показатели сына не стали сюрпризом для родителей — в шесть лет Суини знал наизусть таблицу Менделеева.