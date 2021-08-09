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100-летняя американка стала самой пожилой тяжелоатлеткой в мире

100-летняя американка стала самой пожилой тяжелоатлеткой в мире Эдит Мурвей-Трейна из Флориды, которой исполнилось 100 лет, побила новый рекорд как самая пожилая тяжелоатлетка в мире.
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9 августа 2021 г. 04:35
100-летняя американка стала самой пожилой тяжелоатлеткой в мире

Эдит Мурвей-Трейна из Флориды, которой исполнилось 100 лет, побила новый рекорд как самая пожилая тяжелоатлетка в мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили организаторы Книги рекордов Гиннесса.

Пенсионерка выступает на соревнованиях по пауэрлифтингу, поднимая штанги массой от 18 до 68 кг.

"Мы догадывались, что она, вероятно, одна из самых пожилых спортсменок, но были шокированы (и очень гордились ею), когда нам сказали, что она побила мировой рекорд.  Вся наша семья гордится тем, что наша мама является рекордсменкой, и Книга рекордов Гиннесса оказала ей эту честь", - сказала дочь тяжелоатлетки, Ханна.

В прошлом Эдит была учительницей по танцам в местном центре, и в юности восхищалась Ширли Темпл, Джинджер Роджерс и Фреда Астера.

К своим 100 годам Эдит успела стать не только мамой и бабушкой, но и пра- и прапрабабушкой.

И хотя из-за пандемии женщине пришлось временно оставить тренировки, она с особым нетерпением ждет возвращения в спортзал и работы со своим тренером, чтобы вскоре снова участвовать в соревнованиях. Во время своего последнего соревнования в 2019 году Эдит было 98 лет и 94 дня.

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