Южнокорейская полиция первой в мире клонирует собак для розыскной деятельности

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В рамках программы по усовершенствованию породы служебных собак полиция Южной Кореи приняла решение о создании института, который займется клонированием особей, проявивших особые рабочие качества. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, согласно данным Национального агентства полиции (НАП), на реализацию программы создания НИИ кинологии выделяется порядка миллиона долларов США.

Для клонирования отберут 40 собак, которые прекрасно зарекомендовали себя в поиске взрывчатых веществ, наркотиков и в ходе других полицейских спецопераций.

"Южная Корея является единственной страной в мире, обладающей технологиями клонирования собак. Для обеспечения потребностей при проведении полицейских операций собаками, обладающими исключительно выдающимися способностями, будет проведен специальный отбор. Затем эти животные будут клонированы", - заявил в этой связи официальный представитель НАП.