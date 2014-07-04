Супруга оманского дипломата подала в суд на казино за проигрыш двух миллионов фунтов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Супруга генерального секретаря МИД Омана Нора ад-Дахир подала иск в суд на лондонское казино The Ritz после того, как за несколько часов проиграла около 2 миллионов фунтов стерлингов, сообщает REPORT cо ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Как сообщает издание, 50-летняя супруга генсека оманского дипломатического ведомства возложила ответственность за столь крупный проигрыш на сотрудников казино, которые, по ее словам, были прекрасно осведомлены об игровой зависимости женщины и не предприняли никаких действий для того, чтобы остановить ее.

По данным издания, лимит на чеки Норы ад-Дахир в лондонском казино был установлен на сумму в размере 1,7 миллиона фунтов. Однако вскоре после того, как ее проигрыш достиг максимально возможного предела, сотрудники игорного заведения немедленно согласились увеличить лимит до 2 миллионов фунтов (порядка 3,4 миллиона долларов).

Сотрудники заведения в свою очередь отрицают выдвинутые против них обвинения и утверждают, что не оказывали на госпожу ад-Дахир никакого давления, чтобы побудить ее делать новые ставки. В настоящее время супруге генсека оманского МИД предъявлено встречное обвинение, поскольку часть чеков, выписанных ей той ночью, предположительно, не была обеспечена, отмечает издание.

По утверждениям людей, знакомых с Норой ад-Дахир, принцесса страдает тяжелой формой игровой зависимости и ежегодно проигрывает огромные суммы в игорных заведениях различных стран мира.