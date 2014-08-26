Самолет совершил вынужденную посадку в Ереване из-за азербайджанского пассажира

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Дубая в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку из-за несоблюдения гражданином Азербайджана правил полета.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, азербайджанец начал нецензурно выражаться и мешать окружающим.

На борту присутствовали только девушки-стюардессы, поэтому утихомирить беспокойного мужчину помогли сами пассажиры. Несколько мужчин привязали дебошира ремнями и полотенцами к креслу. Было решено совершить вынужденную посадку в аэропорту Еревана.

Армения отказалась принять в аэропорту виновника происшествия. На мужчину надели наручники, сделали ему успокоительный укол и в таком состоянии доставили в Москву с опозданием рейса на три часа, после чего он был передан сотрудникам полиции.