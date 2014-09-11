Озоновый слой восстановится в ближайшие десятилетия

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия. Как сообщает Report, об этом говорится в новом исследовании, подготовленном экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Озон защищает землю от ультрафиолетового излучения, являющегося основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. В ЮНЕП считают, что надлежащая реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 миллиона случаев рака кожи к 2030 году, а также внесет важный вклад в охрану дикой природы и в развитие сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был подписан 16 сентября 1987 года. В нем удалось запретить производство и потребление 100 видов химикатов. Азербайджан ратифицировал Монреальский протокол 21 июня 1996 года.



