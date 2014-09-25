Одновременное использование нескольких гаджетов меняет структуру мозга

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Одновременно использование смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов меняет структуру мозга, выяснили ученые Университета Сассекса. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, согласно проведенному исследованию, у тех, кто злоупотребляет многозадачностью, снижается плотность серого вещества в передней поясной коре (ППК) мозга — области, отвечающей за когнитивные (познавательные) функции и контроль над эмоциями.

Обследование с помощью магнитной томографии 75 взрослых людей показало, что те из них, кто имеет привычку одновременно пользоваться несколькими «медийными» устройствами (в их число вошли не только компьютеры и смартфоны, но и телевизоры, а также бумажные СМИ), обладают менее плотным серым веществом в ППК. Статистика по привычкам респондентов была получена в ходе предварительного анкетного опроса.

Новое исследование согласуется с другими данными нейрофизиологии. Медийную многозадачность ранее уже увязывали со слабым вниманием и эмоциональными проблемами такими, как депрессией, а также повышенной тревожностью.

Впрочем, структура мозга меняется под влиянием самого разного опыта, не обязательно негативного. В других исследованиях было установлено, что плотность серого вещества трансформировалась, например, у таксистов, изучивших карту Лондона, и у начинающих фокусников.