 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо назначен посланцем мира ООН

    Ди Каприо займется проблемами изменения климата

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Известный  актер Голливуда  Леонардо Ди Каприо назначен посланцем мира ООН. Как сообщает Report, об этом на традиционной ежегодной пресс-конференции сообщил Генеральный секретарь Пан Ги Мун. 

    Генеральный секретарь  объявил, что сегодня принял решение о назначении звезды Голливуда новым Посланцем мира, который займется проблемами изменения климата. Леонардо Ди Каприо выступит в этом качестве на Саммите 23 сентября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi