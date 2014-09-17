Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо назначен посланцем мира ООН

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Известный актер Голливуда Леонардо Ди Каприо назначен посланцем мира ООН. Как сообщает Report, об этом на традиционной ежегодной пресс-конференции сообщил Генеральный секретарь Пан Ги Мун.

Генеральный секретарь объявил, что сегодня принял решение о назначении звезды Голливуда новым Посланцем мира, который займется проблемами изменения климата. Леонардо Ди Каприо выступит в этом качестве на Саммите 23 сентября.