Древнейшие наскальные рисунки обнаружены в пещере в Индонезии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили в Индонезии самые древние образцы пещерной живописи, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Изображения диких животных и трафаретные рисунки человеческих рук украшают одну из пещер на индонезийском острове Сулавеси. Ученые полагают, что самым древним из найденных петроглифов около 40 тысяч лет.

В пещерах также есть рисунки, созданные 27 тысяч лет назад, из чего можно предположить, что поколения живших там людей рисовали на протяжении по меньшей мере 13 тысячи лет.