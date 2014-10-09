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    Древнейшие наскальные рисунки обнаружены в пещере в Индонезии

    Ученые полагают, что самым древним из петроглифов около 40 тысяч лет

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили в Индонезии самые древние образцы пещерной живописи, сообщает Report со ссылкой на BBC. 

    Изображения диких животных и трафаретные рисунки человеческих рук украшают одну из пещер на индонезийском острове Сулавеси. Ученые полагают, что самым древним из найденных петроглифов около 40 тысяч лет.

    В пещерах также есть рисунки, созданные 27 тысяч лет назад, из чего можно предположить, что поколения живших там людей рисовали на протяжении по меньшей мере 13 тысячи лет.

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