В мире появился второй человек с искусственным сердцем

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Французские медики во второй раз в истории провели операцию по пересадке искусственного сердца. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на AFP, говорится в заявлении компании Carmat, специалисты которой занимались созданием органа.

Операция по пересадке в условиях строжайшей секретности прошла несколько недель назад в медицинском центре Нанта. Искусственное сердце весом 900 грамм было пересажено пациенту, страдающему избыточным весом.

Первая в мире операция по пересадке искусственного сердца была проведена в середине декабря 2013 года в Европейском госпитале Жоржа Помпиду. Однако 76-летний мужчина, которому был пересажен этот биопротез, скончался через 2,5 месяца из-за сбоя в работе его механизма.