​Зураб Джапаридзе: Если Грузии требуется дополнительный природный газ, это может обеспечить Азербайджан

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе должен обнародовать все детали переговоров с "Газпромом". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал депутат Зураб Джапаридзе.

Он отметил, что если Грузии требуется дополнительный природный газ, это может обеспечить Азербайджан.

"И вообще, почему начались, о чем ведутся переговоры, и каких угроз можно ожидать. Мы должны конкретно получать информацию, должны знать, о чем идет разговор, и потом мы решим, есть опасности или нет", - заявил депутат.

Отметим, что у резиденции бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили прошла акция протеста против переговоров с российским "Газпромом". Участники акции заявляют, что не допустят вхождения "Газпрома" на грузинский рынок. Вслед за этим в министерстве энергетики Грузии прошла встреча министра Кахи Каладзе с грузинскими экспертами, на которой министр ознакомил их с условиями переговоров с "Газпромом". Однако ему не удалось развеять их опасения.