Washington Examiner: Значимость "Контракта века" не может быть переоценена

«Контракт века» - соглашение, которое является не только экономическим достижением, оно также изменило политические реалии в большом регионе.

Как передает Report, об этом пишет американское издание The Washington Examiner.

Автор статьи - политический обозреватель Джованни Висенте Ромеро, подчеркнув важность этого международного соглашения, которое эффективно изменило ситуацию в богатом энергоресурсами южнокавказском регионе, отметил, что 20 сентября исполняется 25 лет со дня подписания важного соглашения между Азербайджаном и 11 международными нефтяными компаниями, представляющими семь стран.

"Регион Каспийского моря с его богатыми природными ресурсами вызвал интерес Вашингтона уже в начале 20-го века", - отмечается в статье.

Автор, ссылаясь на слова бывшего советника по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, называет Азербайджан «пробкой в бутылке", содержащей богатства Каспийского бассейна и Центральной Азии.

«Расположенный между Россией и Ираном, Азербайджан был центром добычи советской нефти. Именно азербайджанская нефть двигала советские танки на фронтах Второй мировой войны, тем самым предотвращая продвижение нацистов вглубь СССР. Поскольку в то время Азербайджан поставлял до 75 процентов советской нефти, захват Баку нацистами представлял угрозу существованию советского государства», - отмечает автор.

Ромеро подчеркивает, что в послевоенные годы в Азербайджане были открыты многочисленные месторождения нефти и газа, однако «жемчужиной азербайджанских нефтяных богатств являются месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), обнаруженные в середине 1980-х годов. Именно они и служат основой для «Контракта века».

Из-за устаревшего производственного оборудования и отсутствия технологий после распада Советского Союза, Азербайджан нуждался в иностранных инвестициях, ноу-хау и современных технологиях для разработки месторождений. Трехлетние переговоры между SOCAR и международными компаниями во главе с BP и с участием четырех американских компаний успешно завершились под руководством Президента Азербайджана Гейдара Алиева. Автор статьи отмечает, что в начальной стадии проекта Соединенные Штаты в лице администрации Клинтона оказали значительную политическую поддержку Азербайджану. Далее в статье дается информация о транспортировке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Супса с 1997 года и открытии трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2006 году. Также отмечается, что 40 процентов импортируемой в Израиль нефти является азербайджанской.

«Значение «Контракта века» не может быть преуменьшено. Проект, стоящий инвесторам 7,4 миллиарда долларов, принес Азербайджану и его партнерам миллиарды долларов и создал тысячи рабочих мест. В результате сделки было заключено 26 соглашений о разделе продукции с международными нефтяными компаниями», - пишет The Washington Examiner.

Прибыль от "Контракта века" позволила Азербайджану вложить инвестиции в инфраструктуру страны, обеспечить развитие социальной сферы, укрепить безопасность и дать старт другим энергетическим и транспортным проектам, тем самым способствуя поддержанию политической и экономической независимости региона. "Южный газовый коридор", который доставит азербайджанский газ на европейский рынок, будет способствовать изменению геополитических реалий путем уменьшения зависимости стран Восточной Европы от поставок других производителей, подчеркивает автор.

"На протяжении многих лет сменявшие друг друга администрации США, как республиканцев, так и демократов, подчеркивали важность "Южного газового коридора" для обеспечения энергетической безопасности Европы. Поддержка Президентом Трампом энергетических проектов Каспийского региона на примере "Контракта века" характеризует его как американский проект, объединяющий национальные и международные интересы европейских партнеров. Основа устойчивого экономического и политического сотрудничества между Западом и новыми независимыми государствами отвечает основным целям внешней политики США. "Контракт века" и далее закрепит эту связь на долгие годы", - заключил Ромеро.