​Значение трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан растет

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - компания SOCAR Trading SA подписала новый договор о закупке туркменской нефти.

Как сообщили Report в компании, тем самым объемы транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) туркменской нефти достигнут 3 млн. тонн в год.

Отметим, что транзит туркменской нефти по БТД осуществляется в рамках договора, заключенного между компаниями SOCAR Trading и Dragon oil. Транспортировка туркменской нефти по БТД началась в 2010 году. Только в декабре прошлого года по БТД прокачано 316 340 тонн туркменской и казахстанской нефти. В целом, в 2015 году общий объем транспортированной по БТД туркменской и казахстанской нефти составил 5,2 млн. тонн.

Согласно подписанному SOCAR Trading договору по транспортировке туркменской нефти, от транзита по территории страны Азербайджанское морское пароходство заработает 36 млн. долларов, терминал Azertrans - 20 млн. долларов, компания BTC Co. - 100 млн. долларов.

Согласно другим расчетам, с учетом того, что транзит данных объемов нефти в течение 5 лет (2016-2020 гг.) будет осуществляться по территории Азербайджана, расходы на транзит нефти с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" общим объемом 981 млн. баррелей в течение указанного периода сократятся в среднем на 44 цента за баррель. Так, в 2016 году расходы за транзит одного барреля сократятся на 28 центов, в 2017-2018 годах - 55 центов, в 2019 году - 45 центов, в 2020 году - 51 цент, в 2021 году - 35 центов. Снижение тарифа для партнеров АЧГ стало возможным за счет оплаты транспортировки нефти компанией SOCAR Trading.

Таким образом, транзит сырьевых ресурсов других стран по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан способствует сокращению расходов на транспортировку азербайджанской нефти и увеличению объемов продаж. Как видно, увеличение объемов транзита туркменской нефти по БТД повысит значение этого трубопровода.

С учетом того, что пропускная способность БТД в настоящее время равна 1,2 млн. баррелей в сутки, а срок эксплуатации рассчитан на 40 лет, прибыль Азербайджана и его партнеров только от транспортировки сырьевых ресурсов, достаточно большая.

Напомним, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и пролегает через территории Азербайджана, Грузии и Турции - до терминала Джейхан на берегу Средиземного моря. Отсюда нефть транспортируется по Средиземному морю на европейские рынки. Протяженность БТД составляет 1 768 км, из них 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - Грузии, 1 076 км - Турции.

На данный момент по трубопроводу БТД транспортируется, в основном, нефть с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с месторождения "Шахдениз".