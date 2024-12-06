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Зиба Мустафаева: Инновационные исследования — ключ к сокращению углеродных выбросов и решению экологических проблем

Зиба Мустафаева: Инновационные исследования — ключ к сокращению углеродных выбросов и решению экологических проблем 11:25
Энергетика
6 декабря 2024 г. 11:56
Зиба Мустафаева: Инновационные исследования — ключ к сокращению углеродных выбросов и решению экологических проблем

Научные исследования играют решающую роль в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зиба Мустафаева на Международной научной конференции "Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии" в Баку.

Она подчеркнула, что прогресс в использовании возобновляемых источников энергии, снижении углеродных выбросов и решении экологических проблем возможен только благодаря инновационным исследованиям.

"SOCAR уделяет особое внимание развитию образования и научных исследований. В этом направлении активно работает инновационно-исследовательский центр Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Центр занимается проектами в области очистки воды, управления отходами и повышения энергоэффективности, что вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата", - отметила она.

По словам Мустафаевой, за последний год около 20 студенческих команд БВШН при поддержке центра стали победителями научных конкурсов в области устойчивого развития.

"Мы также привлекаем к этому процессу различные подразделения SOCAR. Институт научного проектирования нефти и газа и журнал "Азербайджанское нефтяное хозяйство" играют важную роль в реализации инициатив по зеленому энергетическому переходу," - добавила она.

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Версия на английском языке SOCAR VP: Innovative reseaches promotes reduction of carbon emissions
Версия на азербайджанском языке Ziba Mustafayeva: "Karbon emissiyalarının azaldılması və ekoloji problemlərin həlli innovativ tədqiqatlarla mümkündür"

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