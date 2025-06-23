Зиба Мустафаева: Азербайджан становится экспортером не только энергоресурсов, но и знаний

Азербайджан - не только поставщик нефти, газа и энергетических ресурсов, но и экспортер знаний и опыта.

Азербайджан - не только поставщик нефти, газа и энергетических ресурсов, но и экспортер знаний и опыта.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зиба Мустафаева на церемонии открытия 19-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School - BSES 2025), проходящей в Университете ADA.

По ее словам, летняя энергетическая школа - одна из самых успешных инициатив в рамках сотрудничества SOCAR и ADA.

“За почти два десятилетия BSES стала площадкой для обмена передовыми идеями, объединяющей академическую теорию с практикой отрасли. На протяжении 19 лет школа собирает ведущих ученых, экспертов и политиков со всего мира для обсуждения ключевых вопросов в энергетике. Программа способствует не только профессиональному развитию участников, но и укреплению международного диалога по вопросам энергетической политики и актуальным вызовам”,- подчеркнула З. Мустафаева.

Она также отметила, что ежегодно в школе принимают участие представители из Европы, Азии и Африки.

“Присутствие участников из разных регионов подчеркивает растущую роль Азербайджана как важного центра глобального диалога по вопросам энергобезопасности и устойчивого использования ресурсов”,- добавила вице-президент SOCAR.