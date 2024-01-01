Жители ряда улиц Абшеронского и Бинагадинского районов остались без света из-за фейрверков

В результате повреждения трансформатора принадлежащей ОАО "Азеришыг" подстанции и основной линии напряжением 35 кВ, обеспечивающей электроэнергией пять различных территорий, прекращено электроснабжение отдельных частей Абшеронского и Бинагадинского районов.
Согласно полученной Report информации, причиной повреждения оборудования стал фейерверк, устроенный гражданами.
С 23:55 31 декабря жители некоторых улиц поселка Мехдиабад Абшеронского района и поселка Гюлистан Бинагадинского района остались без света.
В ОАО "Азеришыг" сообщили, что сразу после инцидента на место происшествия была направлена ремонтная бригада: "В ближайшие часы подача электроэнергии полностью возобновится".