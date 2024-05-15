Жители Азербайджана увеличили расходы на топливо на 7%

В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано бензина и дизельного топлива на 988,4 млн манатов.

В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано бензина и дизельного топлива на 988,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 6,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые 4 месяца этого года 5,8% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные с целью конечного потребления, были направлены на покупку бензина и дизельного топлива.

Напомним, что в январе-апреле этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 17 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 9,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 7,4 млрд манатов.