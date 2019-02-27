Жертв Ходжалинского геноцида поминают на АЗС SOCAR в Украине

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида на АЗС Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине с 23 февраля по 1 марта будут демонстрироваться видеоролики о геноциде, выключена музыка, приспущены флаги.

Как сообщает Report, в видеоролике рассказывается об одной из самых страшных трагедий XX века - Ходжалинском геноциде.

В SOCAR Energy Ukraine полагают, что люди, которые приезжают на автозаправочные станции, посредством этой пропаганды смогут узнать правду о Ходжалинском геноциде.