Жапаров предложил японскому банку JBIC сотрудничать в сфере зеленой энергетики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Токио (Япония) встретился с управляющим Японского банка по международному сотрудничеству (JBIC) Нобумицу Хаяси.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Токио (Япония) встретился с управляющим Японского банка по международному сотрудничеству (JBIC) Нобумицу Хаяси.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Кыргызстан настроен на дальнейшее укрепление взаимодействия с Японией по всем направлениям, в том числе в привлечении таких авторитетных финансовых институтов, как JBIC", - отметил президент.

Он подчеркнул, что кыргызская сторона придает важное значение созданию благоприятных условий для деятельности японских компаний и прямых инвестиций между деловыми кругами Кыргызстана и Японии.

По его словам, активная динамика двусторонних контактов дает большой оптимизм перспективам дальнейшего сотрудничества с японскими партнерами. Кыргызстан приветствует такие примеры успешного партнерства в банковской сфере. Он предложил рассмотреть сотрудничество в сфере зеленой энергетики и инфраструктуры.

Хаяси выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном и в реализации конкретных проектов. Он также отметил, что для реализации договоренностей команда JBIC готова приехать в Кыргызстан для детального изучения потребностей республики.