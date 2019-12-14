Канадская компания вводит новшества в процесс добычи на сухопутном месторождении в Азербайджане

Канадская компания Zenith Energy для оптимизации процесса добычи нефти из скважины C-37 азербайджанского сухопутного месторождения "Джафарли" будут внедрены специальные сооружения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, с целью оптимизации будущей добычи из скважины C-37 будет установлена специально изготовленная из среднего эоценового пласта мостовая пробка для изоляции верхнего мелового пласта и повышения долгосрочной продуктивности добывающей скважины.

Zenith ожидает, что "После установки этого сооружения и полного введения скважины в эксплуатацию, процесс добычи нефти из скважины C-37 стабилизируется и будет составлять приблизительно 250-300 баррелей нефти в сутки без стимулирующих мер.Как было объявлено 9 октября 2019 года, компания планирует провести серию мероприятий по стимулированию, чтобы постепенно повысить продуктивность формации среднего эоцена", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.