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Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ

Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении земельного участка, находящегося в государственной собственности на административной территории Джебраильского района, как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
29 октября 2024 г. 17:16
Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении земельного участка, находящегося в государственной собственности на административной территории Джебраильского района, как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, согласно постановлению, на административной территории Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, 229 гектаров земли, находящейся в государственной собственности, определены как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт на начальном этапе и общей мощностью 100 МВт.

Таким образом, площадь земельного участка, выделенного под строительство солнечной электростанции, достигла 1 169 га.

Контроль за исполнением постановления возложен на отдел сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров.

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Версия на английском языке Azerbaijan designates land in Jabrayil district for renewable energy
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda daha 229 hektar torpaq sahəsi bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi istifadə ediləcək

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