Земельный участок на территории Джебраильского района определен как территория ВИЭ

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении земельного участка, находящегося в государственной собственности на административной территории Джебраильского района, как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении земельного участка, находящегося в государственной собственности на административной территории Джебраильского района, как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, согласно постановлению, на административной территории Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, 229 гектаров земли, находящейся в государственной собственности, определены как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт на начальном этапе и общей мощностью 100 МВт.

Таким образом, площадь земельного участка, выделенного под строительство солнечной электростанции, достигла 1 169 га.

Контроль за исполнением постановления возложен на отдел сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров.