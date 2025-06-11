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Зейналов: Подписание документов по созданию СП для проекта энергокоридора “ЦА-Азербайджан” состоится в июле

Зейналов: Подписание документов по созданию СП для проекта энергокоридора “ЦА-Азербайджан” состоится в июле В Баку в июле состоится подписание документов по созданию совместного предприятия для реализации проекта коридора "зеленой" энергии Центральная Азия - Азербайджан.
Энергетика
11 июня 2025 г. 12:25
Зейналов: Подписание документов по созданию СП для проекта энергокоридора “ЦА-Азербайджан” состоится в июле

В Баку в июле состоится подписание документов по созданию совместного предприятия для реализации проекта коридора "зеленой" энергии Центральная Азия - Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ.

"Проект "зеленой" энергетики - коридор Центральная Азия - Азербайджан - стратегически важен с политической, экономической и энергетической точек зрения", - сказал Зейналов.

Он напомнил, что стратегическое партнерское соглашение по развитию и передаче "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана было подписано лидерами трех стран 13 ноября 2024 года на климатической конференции COP29.

"У нас большой интерес со стороны Саудовской Аравии. Саудовская электроэнергетическая компания подписала с тремя странами предварительный меморандум о заинтересованности в проекте, в частности - в компоненте передачи ["зеленой" энергии]. Штаб-квартира совместного предприятия будет расположена в Баку. В следующем месяце документы о СП будут подписаны в Баку", - отметил он.

Таким образом, отметил Зейналов, в скором времени начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта.

"Что самое важное - есть хороший потенциал для соединения этого коридора с Каспийским и Черным морями, чтобы мы могли говорить о более крупном взаимосвязанном коридоре, начинающемся от Центральной Азии и простирающемся до Европы", - подчеркнул он.

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