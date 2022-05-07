Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%

Заявки потребителей из Европы на транзит российского газа по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.

Заявки потребителей из Европы на транзит российского газа по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Номинации на прокачку сырья через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ формируются на основе спроса в Европе. На 7 мая они составляют 92,4 млн кубометров против 98,7 млн кубометров накануне, то есть, показатель снизился на 6,4%.

Напомним, что контрактные обязательства российского экспортера газа — компании "Газпром" — по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров. Это около 109,6 млн кубометров в сутки. Снижение объемов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

Что касается польского газового коридора, по трубопроводу "Ямал – Европа", идущему по территории Беларуси и Польши в Германию, заявки на мощности на текущей неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении (реверс). Польша отказавшись оплачивать российское сырье по новой схеме в рублях и теперь получает аналогичный объем газа по этому маршруту со стороны Германии.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 млн кубометров в сутки.