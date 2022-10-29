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Заявки на транзит газа из РФ через Украину составили 42,4 млн кубометров

Заявки на транзит газа из РФ через Украину составили 42,4 млн кубометров Транзит российского газа через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Объем заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" 29 октября составил 42,4 млн кубометров.
Энергетика
29 октября 2022 г. 11:56
Заявки на транзит газа из РФ через Украину составили 42,4 млн кубометров

Транзит российского газа через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Объем заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" 29 октября составил 42,4 млн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн кубометров на 29 октября", - заявил он.

В пятницу, 28 октября, объем прокачки российского топлива через Украину был на аналогичном уровне.

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