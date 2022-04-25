Заявки на газ из России для Европы выросли до 68,4 млн кубометров

Заявки европейских потребителей на российский газ к 25 апреля немного выросли и составляют 68,4 млн кубометров.

Заявки европейских потребителей на российский газ к 25 апреля немного выросли и составляют 68,4 млн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 68,4 млн кубометров на 25 апреля", - сказал он.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

В воскресенье объем заявок составлял 51,7 млн кубометров, что более чем в два раза ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн кубометров в сутки). В последнее время Европа снизила закупку газа у России на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.