О нас
Аудио новости

Заявки на газ из России для Европы выросли до 68,4 млн кубометров

Заявки на газ из России для Европы выросли до 68,4 млн кубометров Заявки европейских потребителей на российский газ к 25 апреля немного выросли и составляют 68,4 млн кубометров.
Энергетика
25 апреля 2022 г. 11:28
Заявки на газ из России для Европы выросли до 68,4 млн кубометров

Заявки европейских потребителей на российский газ к 25 апреля немного выросли и составляют 68,4 млн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 68,4 млн кубометров на 25 апреля", - сказал он.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

В воскресенье объем заявок составлял 51,7 млн кубометров, что более чем в два раза ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн кубометров в сутки). В последнее время Европа снизила закупку газа у России на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi